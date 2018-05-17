Мособлдума запретила продажу «вейпов» подросткам

Сегодня Московская областная дума приняла законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них в третьем чтении. Документ поддержало большинство депутатов.

«В целях обеспечения общественного порядка, защиты здоровья законопроектом не допускается продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина», – говорится в документе, который цитирует РИАМО.

Согласно нововведениям, при возникновении сомнений в возрасте покупателя продавцы вейпов обязаны потребовать у него паспорт.

Как сообщал «Новый День», ранее председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев пояснял, что депутаты не желают «дожидаться соответствующих законов на федеральном уровне» и идут по пути «принятия своих, региональных».

По данным Всемирной организации здравоохранения, использование «вейпов» «рискованно». В частности, потребление никотина и никотинсодержащих жидкостей вызывает устойчивую химическую зависимость, проблемы с сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системами, потерю массы тела, обезвоживание, негативное изменение обмена веществ и другие проблемы.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.05.18

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