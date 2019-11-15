Прокуратура, полиция и гороно ищут способ прекратить курение вейпов в элитной гимназии

В Екатеринбурге прокуратура, Роспотребнадзор, отдел ПДН и департамент образования города разбираются в обстоятельствах скандальной истории – ученики элитной гимназии № 5 пожаловались на старшеклассников, которые «парят» вейпами в туалетах. Представители ведомств усмотрели «возможное нарушение законодательства об образовании, нарушение прав учащихся, распространение запрещенных веществ на территории образовательного учреждения». Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В свою очередь, в гороно подтвердили, что получили жалобы от родителей детей, которые учатся в гимназии № 5. «Мы разделяем озабоченность родителей и осознаем проблемы, возникшие в этой общеобразовательной организации», – сказали «Новому Дню» в департаменте образования.

Однако там не ответили, существует ли законное основание, чтобы запретить школьникам парить на территории образовательной организации. Сейчас специалисты разбираются в нюансах нормативных актов в ходе проверки.

Между тем, как рассказал «Новому Дню» главный нарколог по УрФО, руководитель Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный, к специалистам нередко обращаются родители подростков, которые увлеклись вейпами. «Спрашивают о вреде вейпов, о том, когда будут внесены изменения в законодательство, когда будет запрещена продажа несовершеннолетним. Интересно, что такие же вопросы есть и от педагогов образовательных учреждений, куда мы приходим с лекциями. Надо депутатам поработать поактивнее по этой теме», – сказал собеседник агентства, уточнив, что к настоящему времени есть масса исследований о вреде вейпов, в том числе – доклад Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщили в пресс-службе ВОЗ, такой документ действительно есть, он посвящен влиянию электронных систем доставки никотина на организм человека. «Основными компонентами раствора, помимо никотина в случае его присутствия, являются пропиленгликоль, с глицерином или без него, и ароматизирующие вещества. Используемые в ЭСДН растворы и выделяемые из них вещества содержат другие химические вещества, некоторые из которых считаются токсичными», – сообщили в ВОЗ.

Напомним, депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров вот уже несколько сессий подряд пытается внести законопроект о запрете курения кальянов, вейпов и айкосов в общественных местах. Тем временем, электронные устройства уже запретили на уровне ряда регионов. Такие решения приняли депутаты Ямала, Югры, Подмосковья. В заксобрании Свердловской области подобных вопросов не рассматривали.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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