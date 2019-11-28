После скандала в элитной гимназии депутаты задумались о запрете продажи вейпов детям

В Свердловском заксобрании прошло заседание, на котором депутаты, медики и чиновники заговорили о росте употребления электронных сигарет детьми и подростками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксобрания, вице-спикер и член комитета по молодежной политике Владимир Власов рассказал коллегам, что ограничения по продаже электронных сигарет несовершеннолетним введены уже примерно в 42 субъектах РФ. В других регионах уже планируется принятие подобного закона. Участники заседания обсудили возможность введения запрета на продажу электронных сигарет подросткам и в Свердловской области. Предложено создать при комитете по социальной политике рабочую группу для рассмотрения возможностей внесения соответствующих изменений в региональное законодательство.

Напомним, около двух недель назад в элитной гимназии № 5 города Екатеринбурга вспыхнул скандал, в котором разбираются прокуратура, Роспотребнадзор, отдел ПДН и департамент образования города. Гимназисты пожаловались на старшеклассников, которые постоянно «парят» вейпами в туалетах. В гороно «Новому Дню» подтвердили, что получили жалобы от родителей, чьи дети учатся в гимназии № 5: «Мы разделяем озабоченность родителей и осознаем проблемы, возникшие в этой общеобразовательной организации». Однако там не ответили, существует ли законное основание, чтобы запретить школьникам «парить» на территории школы.

Екатеринбург, служба информации

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