Родители школьников из элитной гимназии № 5 жалуются на буллинг со стороны группы учащихся

Родители учеников гимназии № 5, которая находится рядом с «Тихвином» и считается элитной, жалуются на то, что группа подростков устроила в школе травлю в отношении более младших детей. В это пытаются втянуть все больше учеников, предлагая даже деньги за избиение жертв. В гимназии говорят, что рассказы родителей преувеличены, но в адрес директора действительно поступила коллективная жалоба от родителей. Правда, не на группу детей, а на одного конкретного школьника.

О проблемах в гимназии № 5 Екатеринбурга «Новому Дню» рассказали знакомые с ситуацией родители. По их словам, творится что-то неладное: ученики седьмых классов устроили настоящий буллинг шестиклассников. Их унижают, пытаются втянуть в разборки. Инициатором, по словам источников, является один из учеников гимназии, сын известной в Екатеринбурге светской львицы. Мальчик, по словам рассказчиков, и ранее оказывался в поле зрения СМИ – во время прогулки на детской площадке «кидал милостыню» другим детям, называя их нищебродами. Сейчас унижения творятся в стенах школы, говорят родители.

Тема про травлю в гимназии №5 появилась на днях и на популярном родительском форуме Umama.ru в разделе «Школьники». Правда, ее автор – аноним, не желающий проблем своему ребенку.

«Родители, крик души. Ребенок учится в «пятерке», пошли изначально в эту школу, так как живем рядом. Школа всегда стояла на хорошем счету, но то, что происходит здесь сейчас, напомнило мне 90-е. Группка детей из 7 класса, которая считает себя безнаказанной, прессингует 6-классников. Угрозы, разборки у школы, стрелки. Это просто кошмар. Родители теперь встречают детей у школы. А какие группы VK эти подростки создают ????. Предлагают деньги тем, кто побьет шестиклассника. Дети боялись сказать родителям, а когда сказали, учителя их отчитали за это. В голове не укладывается. Руководство давно в курсе, в прошлом году был скандал со снюсами, также не без участия этих детей, а они снова продают «что-то». Пишем коллективные жалобы. Были у кого-то такие прецеденты? Что-то можно поменять в системе безнаказанности», – пишет автор темы.

В комментариях родители говорят, что зачинщиком всех конфликтов чаще всего является один и тот же подросток, который «терроризирует детей с началки». «Дети страдают, массовый буллинг в школе. Для полноты картины мать этого семиклассница всем известная «хамка на Мерседесе», – пишут форумчане.

В гимназии № 5 корреспонденту «Нового Дня» рассказали, что ситуация не такая острая, как ее описывают родители: многое преувеличено на эмоциях. «Понимаете, что начало учебного года. Родители, когда бывают какие-то инциденты, обеспокоены тем или другим, они нервничают, – рассказала директор гимназии № 5 Галина Георгиевна Панькова. – Я вам могу сказать только одно: до этого жалоб не было, но сегодня я действительно получила коллективное обращение от родителей. Но там речь идет об одном ученике, а не о группе школьников. С этим учеником мы работу ведем с 1 сентября, а не начали сегодня. Да, ребенок сложный, агрессивный, у него непростой возраст. Но вы поймите, что процесс воспитания долгий. Нет волшебной палочки, которой можно было бы махнуть, и ребенок бы исправился. Добавьте к этому переходный возраст. Работу мы ведем».

В департаменте образования Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что никаких обращений от родителей гимназии № 5 не было. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу тоже отметили, что заявлений в инспекцию по делам несовершеннолетних по поводу данной школы не поступало.

Напомним, в 2019 году в пятой гимназии шли проверки в связи с тем, что старшеклассники «парили» вейпами в туалетах школы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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