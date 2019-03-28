Дума ХМАО запретила продавать вейпы детям

На территории ХМАО запретят продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним. Соответствующий законопроект был принят окружной думой на заседании 29 марта.

Сегодня же депутаты внесли изменения в закон «Об административных правонарушениях», согласно которым продажа электронных сигарет подросткам влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

На должностных лиц – от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей, на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Напомним, Югра стала третьим регионом в Тюменской области, где детям не будут продавать электронные системы доставки никотина: ранее продажу вейпов несовершеннолетним запретили в Тюменской области и на Ямале. При этом в ЯНАО пошли дальше – там даже взрослым нельзя дымить электронными сигаретами в общественных местах.

Ханты-Мансийск, служба информации

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