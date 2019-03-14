В Югре детям запретят покупать электронные сигареты и вейпы

На территории ХМАО планируют запретить продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним. Соответствующий законопроект будет обсуждаться на заседании правительства автономии в четверг, 14 марта. После этого чиновники намерены внести законопроект в окружную думу, об этом говорится в документах администрации округа, сообщает агентство «Новый День».

Югра будет третьим регионом в Тюменской области, где детям не будут продавать электронные системы доставки никотина: ранее продажу вейпов несовершеннолетним запретили в Тюменской области и на Ямале. При этом в ЯНАО пошли дальше – там даже взрослым нельзя дымить электронными сигаретами в общественных местах.

Аргументы югорские чиновники приводят те же, что и их коллеги в соседних регионах: электронные системы доставки никотина вредны. «В некоторых их разновидностях содержатся токсичные вещества, такие как формальдегид, на том же уровне, что и в сигаретах, а также их использование вызывает и усиливают никотиновую зависимость», – говорится в пояснениях инициаторов законопроекта,

Вместе с этим предлагается ввести штрафы для тех, кто будет продавать вейпы детям: их предусмотрят законом Югры «Об административных правонарушениях». Гражданам придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам – от пяти до десяти тыс.рублей. Для юрлиц штрафы составят от десяти до двадцати тысяч рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.03.19

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