Депутаты заксобрания Ямала запретили курить вейпы в парках

Депутаты заксобрания Ямала приняли закон, который ограничивает места использования электронных сигарет и вейпов. Кроме того, парламентарии приняли также поправки в закон об административных нарушениях, которые позволяют штрафовать тех, кто запрет не соблюдает. Решение принято в четверг, 21 февраля 2019 года в ходе очередного заседания заксобрания Ямала, сообщает агентство «Новый День».

Как ранее сообщало агентство, нельзя будет появляться с электронными сигаретами на культурно-массовых мероприятиях с участием молодежи, в транспорте и рядом с вокзалами, в парках, на пляжах и на набережных. Курить нельзя будет в лифтах, помещениях общего пользования домов, на детских площадках, в других детских заведениях. Что касается аэропортов, вокзалов и речпортов – от них нужно будет отойти на 15 метров для того, чтобы подымить вейпом.

Ограничения депутаты объяснили тем, что вейпы вредят здоровью и формируют у детей неправильные привычки.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.02.19

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