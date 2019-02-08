На Ямале депутаты повторно пытаются запретить курение вейпов в парках и на детских площадках

На Ямале депутаты повторно попытаются ограничить места, где можно курить вейпы. Согласно новому законопроекту, нельзя будет появляться с электронными сигаретами на культурно-массовых мероприятиях с участием молодежи, в транспорте и рядом с вокзалами, в парках, на пляжах и на набережных. Соответствующий законопроект депутаты заксобрания Ямала рассмотрят 21 февраля 2019 года. Как ранее сообщало агентство «Новый День», в апреле 2018 года на Ямале запретили продавать вейпы несовершеннолетним. В Сентябре они пытались ограничть территории, где можно их курить, но законопроект в итоге не стали обсуждать.

На ближайшем февральском заседании депутаты рассмотрят законопроект об ограничении в ЯНАО использования электронных систем доставки никотина на отдельных территориях, в помещениях и общественных местах. Добавим к тому, что уже было перечислено выше, что курить нельзя будет в лифтах, помещениях общего пользования домов, на детских площадках. Что касается аэропортов, вокзалов и речпортов – от них нужно будет отойти на 15 метров для того, чтобы подымить вейпом. В осеннем законопроекте также говорилось, что нельзя курить рядом с медицинскими и физкультурно-оздоровительными учреждениями, этого пункта в новом законопроекте нет.

В месте с этим в окружной закон об административных правонарушениях вводится и ответственность за курение вейпов и электронных сигарет в неположенных местах. Штраф для граждан: от пятисот до 1,5 тыс. рублей. Если же курящего застанут на детской площадке, то штраф уже составит от 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Повторное нарушение будет караться строже.

Ранее авторы законопроекта объясняли запрет продажи детям таких устройств тем, что они вредны для организма. Для ограничения мест курения аргументы те же.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 08.02.19

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