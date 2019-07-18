На Кубани вейп взорвался во рту курильщика

23-летний житель Краснодарсного края пострадал от электронной сигареты. Вейп взорвался прямо во рту молодого человека.

Как сообщили в региональном минздраве, с серьезной травмой верхней челюсти пациента доставила скорая. «После тщательной диагностики состояния, врачи больницы скорой помощи Краснодара обработали ушибленную зону и ушили раны. В настоящий момент пациент уже находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», – уточнили в пресс-службе ведомства.

По словам медиков, функции челюсти молодого человека сохранены, однако ему потребуется пластическая операция, чтобы устранить эстетические последствия взрыва вейпа.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 18.07.19

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