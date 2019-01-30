Дождались: в Москве за привлечение детей к вейпам будут штрафовать

Московская городская дума приняла закон, по которому вовлечение несовершеннолетних в курение вейпов карается штрафом до 5 тысяч рублей.

Согласно документу, нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 – 3 тысячи рублей; на должностных лиц в размере от 2,5 – 5 тысяч рублей. Для родителей или законных представителей, а также лиц, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

Под «вовлечением к курению» подразумевается покупка или передача несовершеннолетним устройств, предложение или требование использовать устройства, имитирующие курение табака.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.19

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