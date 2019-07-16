Кабмин поддержал ограничение использования вейпов, кальянов и Iqos

Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв правительства РФ. По словам авторов законотворческой инициативы, предлагаемые меры обусловлены ростом популярности использования вейпов и кальянов среди детей и молодежи.

Законопроект предлагает ввести определение понятия «электронное курительное изделие», предлагая считать такими устройства, «продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, а также устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счет нагревания табака», например Iqos.

Проект закона предлагает ряд поправок в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствии потребления табака». В частности, установить запрет продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним и несовершеннолетними. Кроме того, проект закона предлагает запретить использование вейпов тем, кто не достиг совершеннолетия, и запретить вовлечение детей в процесс использования вейпов.

Также сенаторы в проекте закона выступили за запрет использования электронных курительных изделий и кальянов на отдельных территориях, в помещениях, по аналогии с теми ограничениями, которые в настоящее время действуют в отношении курения табака, отмечает «Интерфакс».

«Использование кальяна также несет негативные последствия для здоровья, затрагивающие респираторную систему, сердечно-сосудистую систему, полость рта и зубы. Выделение значительного объема окиси углерода вызывает у некоторых пользователей обморок. Сам кальян является источником распространения инфекционных заболеваний, включая туберкулез и вирусы гепатита», – говорится в проекте закона.

Законопроект предлагает запретить демонстрацию электронных курительных изделий табачных изделий и процесса их потребления во вновь созданных и предназначенных для детей аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео- и кинохроникальных программах.

Кроме того, предлагается запретить публичное исполнение, сообщение в эфир, по кабелю и любое другое использование указанных произведений, представлений, программ, в которых осуществляется демонстрация вейпов и процесса их потребления.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.07.19

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