Американец остался без зубов после взрыва электронной сигареты (ФОТО)

Публикации за 18.01.17

В США произошел очередной случай самопроизвольного взрыва электронных сигарет. На этот раз вейп взорвался прямо во рту курильщика. В результате инцидента мужчина остался почти без десятка зубов. Более того, любитель вейпа получил ранения полости рта и ожоги лица. Об этом драматическом происшествии, произошедшем в штате Айдахо, сообщает британское издание The Sun.

По данным таблоида, инцидент случился утром, когда местный житель Эндрю Холл собирался на работу. Мужчина решил перед выходом из дома покурить электронную сигарету. Однако неожиданно аккумулятор вейпа взорвался – прямо во рту американца. Мужчина в результате происшествия потерял семь зубов, а также получил ожоги лица и ранения полости рта. Несмотря на оказанную стоматологами помощь, любитель вейпа еще будет продолжительное время испытывать трудности с жеванием.

Пострадавший рассказал на своей странице в Facebook, что до последнего трагического случая курительное устройство работало исправно. Мужчина подчеркнул, что всегда соблюдал инструкцию по применению вейпа.

Ранее СМИ сообщали о нескольких случаях взрыва элементов питания для электронных сигарет в США Так, в конце ноября прошлого года вейп взорвался прямо в кармане брюк одного из сотрудников винного магазина на Центральном вокзале Нью-Йорка. Пострадавший попал в больницу с ожогами ноги и руки. В феврале 2015 года электронная сигарета взорвалась в кармане брюк мужчины, стоявшего в очереди на автозаправке. Пострадавший получил ожог третьей степени на ноге.

Вейпы взрываются и воспламеняются также и в России. В ноябре прошлого года зафиксировано сразу два подобных случая. 9 ноября в одной из ивановских школ начался пожар, предположительно, из-за электронной сигареты, лежавшей в кармане куртки одного из старшеклассников. 21 ноября в Йошкар-Оле в квартире вейп, поставленный на зарядку, взорвался, и чуть было не возник пожар. Владелец сигареты смог быстро сбить пламя, в итоге обгорел лишь диван.

У американца вылетели почти 10 зубов после взрыва вейпа во рту (фото: thesun.co.uk, Facebook/Andrew Hall)

Взорвавшаяся электронная сигарета (фото: thesun.co.uk, Facebook/Andrew Hall)

Вашингтон, Светлана Петрова

Вашингтон. Другие новости 18.01.17

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