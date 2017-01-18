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Скандалы и происшествия

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Публикации за 18.01.17

Американец остался без зубов после взрыва электронной сигареты (ФОТО)
Фото: thesun.co.uk, Facebook/Andrew Hall

Американец остался без зубов после взрыва электронной сигареты (ФОТО)

В США произошел очередной случай самопроизвольного взрыва электронных сигарет. На этот раз вейп взорвался прямо во рту курильщика. В результате инцидента мужчина остался почти без десятка зубов. Более того, любитель вейпа получил ранения полости рта и ожоги лица. Об этом драматическом происшествии, произошедшем в штате Айдахо, сообщает британское издание .

По данным таблоида, инцидент случился утром, когда местный житель Эндрю Холл собирался на работу. Мужчина решил перед выходом из дома покурить электронную сигарету. Однако неожиданно аккумулятор вейпа взорвался – прямо во рту американца. Мужчина в результате происшествия потерял семь зубов, а также получил ожоги лица и ранения полости рта. Несмотря на оказанную стоматологами помощь, любитель вейпа еще будет продолжительное время испытывать трудности с жеванием.

Пострадавший рассказал на своей странице в Facebook, что до последнего трагического случая курительное устройство работало исправно. Мужчина подчеркнул, что всегда соблюдал инструкцию по применению вейпа.

Ранее СМИ сообщали о нескольких случаях взрыва элементов питания для электронных сигарет в США Так, в конце ноября прошлого года вейп взорвался прямо в кармане брюк одного из сотрудников винного магазина на Центральном вокзале Нью-Йорка. Пострадавший попал в больницу с ожогами ноги и руки. В феврале 2015 года электронная сигарета взорвалась в кармане брюк мужчины, стоявшего в очереди на автозаправке. Пострадавший получил ожог третьей степени на ноге.

Вейпы взрываются и воспламеняются также и в России. В ноябре прошлого года зафиксировано сразу два подобных случая. 9 ноября в одной из ивановских школ начался пожар, предположительно, из-за электронной сигареты, лежавшей в кармане куртки одного из старшеклассников. 21 ноября в Йошкар-Оле в квартире вейп, поставленный на зарядку, взорвался, и чуть было не возник пожар. Владелец сигареты смог быстро сбить пламя, в итоге обгорел лишь диван.

Новый День: Американец остался без зубов после взрыва электронной сигареты во рту (ФОТО)

У американца вылетели почти 10 зубов после взрыва вейпа во рту (фото: thesun.co.uk, Facebook/Andrew Hall)

Новый День: Американец остался без зубов после взрыва электронной сигареты во рту (ФОТО)

Взорвавшаяся электронная сигарета (фото: thesun.co.uk, Facebook/Andrew Hall)

Вашингтон, Светлана Петрова

Вашингтон. Другие новости 18.01.17

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