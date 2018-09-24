Ямальцам запретят «дымить» вейпами в общественных местах

Депутаты намерены запретить ямальцам курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах, на транспорте, в подъездах, в больницах, школах, парках и набережных. Такова суть законопроекта, внесённого в заксобрание региона. Его должны обсудить в течение нескольких ближайших дней, а 27 сентября на очередном заседании депутаты проголосуют «за» или «против» этого документа.

Законопроект есть в распоряжении агентства «Новый День». Согласно тексту документа, нельзя будет использовать электронные системы доставки никотина в следующих местах: на территории организаций, предназначенных для оказания образовательных, медицинских услуг; организаций культуры, физкультурно-спортивных и спортивных сооружениях; в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием подростков и молодежи;

На всех видах общественного транспорта, в том числе на судах. На воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в вокзалы. В лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. Кроме того под запретом окажутся вейпы на детских площадках, на пляжах, в парках, скверах, набережных.

За нарушение запрета будет предусмотрена ответственность. Пока получить комментарии депутатов, которые должны анонсировать закнопроект на ближайшем заседании не удалось (это спикер заксобрания Ямала Сергей Ямкин и депутат Эдуард Яунгад).

Весной 2018 года депутаты Ямала запретили продавать вейпы несовершеннолетним.

Салехард, служба информации

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