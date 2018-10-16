российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 октября 2018, 12:42 мск

Новости Общество

Минздрав хочет обезличить табачную продукцию и приравнять вейпы к сигаретам

Минздрав выступил с инициативой обезличить сигаретные пачки. По замыслу ведомства, следует отказаться от использования логотипов, а марки необходимо указывать единым шрифтом. Об в интервью РИА «Новости» рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По ее словам, эти предложения войдут в комплекс мер по борьбе с курением. Год назад Скворцова сообщала, что на рассмотрение в российское правительство была внесена новая антитабачная концепция до 2022 года.

Скворцова рассказала, что еще недавно РФ была в числе самых курящих стран, однако с принятием антитабачного законодательства потребление табака удалось снизить более чем на 20%. Впрочем, подчеркнула министр, останавливаться на достигнутом нельзя, потому главной задачей на сегодня является «последовательная денормализация» курения.

Глава ведомства напомнила, что введение обезличенных пачек сигарет оказалось эффективным в ряде стран. «Но решение этого вопроса требует времени и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза», – добавила министр.

В качестве еще одной меры по борьбе с курением Скворцова назвала ужесточение правил использования электронных сигарет, которых хотят приравнять к табачной продукции. В частности, она отметила, что курение электронных сигарет увеличивает вероятность приобщения подростков к курению сигарет обычных и этого допускать нельзя.

Она заявила со ссылкой на результаты исследования, что электронные сигареты привлекают несовершеннолетних и молодежь. В итоге возрастает риск приобщения молодых к обычному курению. «Этого допускать нельзя. Дети должны расти здоровыми, для этого мы примем все необходимые меры», – пообещала Скворцова, добавив, что позиция Минздрава о регулировании рынка электронных сигарет так же, как и обычных, поддержана правительством и соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении в Госдуме.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.10.18

Крымский единоросс спровоцировал дискуссию вокруг украинского писателя. / Бардак в гордуме закончился – комиссии сформированы, председатели избраны. / В ледовом городке Екатеринбурга установят живые елки и героев сказов Бажова (ЭСКИЗ). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В США зафиксирована первая смерть из-за курения вейпа

Ямальцам запретят «дымить» вейпами в общественных местах

Аналитики предсказали крах рынка сигарет в России

«Курение – не вредная привычка, а опасная зависимость». Интервью с автором методики отказа от табака Ольгой Андрияновой

На Ямале запретили продавать вейпы несовершеннолетним

Мособлдума запретила продажу «вейпов» подросткам

Метки / Минздрав РФ

Минздрав требует запретить рекламу всех противомикробных лекарств

В России хотят повысить возраст продажи сигарет

Голикова анонсировала возможное повышение возраста продажи алкоголя

«Циничная насмешка властей»: правительство РФ добивает систему здравоохранения

Депутат заявил об эпидемии алкоголизма в России и предложил ввести «сухой закон»

Россиян хотят отпугнуть от алкоголя жуткими картинками на бутылках

Минздрав назвал регионы России с самыми толстыми жителями

«Это всё дико»: пенсионная реформа – не предел, атака на социальные права продолжится

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Минздрав РФ, правительство РФ,

Новости партнеров