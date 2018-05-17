В США зафиксирована первая смерть из-за курения вейпа

Американские медики констатировали первый в мировой практике случай гибели человека от электронной сигареты. Судмедэксперт заявил, что 38-летний житель города Сент-Питерсберг во Флориде скончался вследствие травм, полученных при взрыве вейпа, сообщает USA Today.

После взрыва электронного устройства возник пожар. Тело мужчины обнаружили пожарные. Несчастный получил ожоги 80% тела, в том числе и головы, потому точную причину смерти смог установить лишь судмедэксперт.

Вскрытие показало, что американец скончался до пожара из-за взрыва аккумуляторной батареи вейпа. Осколки устройства пробили череп и попали в мозг мужчины, а также серьезно повредили руку.

В связи с этим власти выпустили ряд инструкций по обращению с электронными сигаретами. В частности, они рекомендовали использовать только фирменные зарядные устройства, рекомендованные производителем конкретного вейпа. Не использовать зарядники от иных гаджетов, следить за состоянием аккумуляторных батарей, вовремя заменять их, а также не заряжать аккумуляторы во время сна или оставлять их подключенными к сети без присмотра.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.05.18

В Британии девушку судят за то, что один из ее любовников убил соперника. / Французский адмирал расписался в Вашингтоне в лидерстве флотов России и Китая. / Кремль ответил Вашингтону на обвинения в нарушении договора о РСМД. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»