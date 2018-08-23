Аналитики предсказали крах рынка сигарет в России

Через пять лет сигаретный рынок России сократится минимум на треть. Главная причина – снижение продаж. Люди все чаще отказываются от курения табака или переходят на альтернативные табачные продукты. Кроме того, постоянный рост акцизов спровоцировал увеличение нелегальной доли рынка.

По прогнозам аналитиков Euromonitor International, к 2022 году рынок сигарет обрушится на 30%, продажи упадут на 11%, выручка составит 1,39 трлн рублей, пишут «Ведомости». До текущего года этот сектор экономики показывал стабильный рост, при этом продажи постепенно падали. Все дело в том, что проседание продаж компенсировалось за счет роста налогов.

Увеличение акцизов замедлится к 2020 году: так в 2018-2019 годах заложен рост акцизной ставки на 10%, то в 2020 году – лишь на 4%. В 2021 году, по словам представителя Минфина, ставки акциза предполагается индексировать на уровень инфляции – 4%. Таким образом, рост налогов не будет компенсировать падение продаж, а сами производители на значительное повышение цен не пойдут.

В то же время растет доля черного рынка табака. Долгое падение реальных доходов населения привело к тому, что многие россияне живут в экономичном режиме и чувствительны к цене, а потому предпочтут более дешевые сигареты вне зависимости от законности их происхождения.

По данным Euromonitor, нелегальные сигареты занимают 4,6% всего рынка табака. TNS Kantar оценивает долю почти в 2 раза выше – 7,7%. Эксперты отмечают, что граничащих с Белоруссией и Казахстаном районах, это показатель достигает 30%. Обусловлено это тем, что в странах Таможенного союза ставки акциза в 1,5-3 раза ниже, чем в России. За последние четыре года нелегальный рынок вырос в семь раз, из-за чего государство только в 2018 году недополучит около 50 млрд рублей акцизных платежей.

Влияет на снижение продаж сигарет и появление новых табачных продуктов – электронных сигарет и вейпов. Впрочем, по словам экспертов, пока альтернативы традиционным сигаретам занимают небольшую долю рынка, однако она стремительно растет с каждым годом.

И еще одна причина падения сигаретного рынка – рост популярности здорового образа жизни. Все больше россиян не курят вовсе, да и среди курильщиков растет доля тех, кто хочет бросить вредную привычку.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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