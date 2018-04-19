На Ямале запретили продавать вейпы несовершеннолетним. Такой закон приняли депутаты регионального заксобрания в четверг, 19 апреля, на очередном заседании, сообщает «Новый День». Кроме того, законодатели ввели штрафы за нарушение запрета.

Закон планировалось принять ещё месяц назад, однако поступили замечания и парламентарии отложили рассмотрение. Как сообщал «Новый День», власти настаивают, что электронные сигареты и вейпы вредны для детей.

«Аэрозоль в электронных системах доставки никотина не является всего лишь «водяным паром», как утверждают продавцы. Аэрозоль содержит канцерогенные и токсичные вещества. В силу отсутствия лицензирования ввозимых в РФ жидкостей для ЭСДН на рынке присутствует продукция неизвестного происхождения и качества, которая может быть потенциально опасной для потребителей, в особенности для несовершеннолетних», – говорится в пояснительной записке принятого закона.

Наказание предусмотрено в региональным законе об административных правонарушениях. Штраф для физлица составит 2 тысячи рублей, для юрлица – 50 тыс. рублей.

По словам вице-спикера заксобрания Елены Зленко, которая презентовала проект закона, только один человек в рамках общественного обсуждения документа не поддержал запрет.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.04.18

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