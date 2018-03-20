На Ямале ограничат продажу вейпов

На Ямале хотят запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Подготовлен соответствующий законопроект. Его рассмотрят на ближайшем заседании, 22 марта, депутаты регионального Заксобрания. Об этом сообщается в документах региональной Думы.

Закон будет регулировать следующие товары: электронные системы доставки никотина, многоразовые электронные устройства, продуцирующие аэрозоль, пар или дым путем нагревания жидкости в целях их вдыхания пользователем. Речь идет о вейпах.

«Разработка проекта обусловлена ростом популярности никотиносодержащих продуктов, являющихся альтернативой курению табака. При этом необходимо отметить, что никотин вызывает сильную зависимость, токсичен для несовершеннолетних и вызывает пороки развития плода у беременных», – говорится в пояснительной записке.

Вместе с этим предусматривается и наказание: в региональный закон об административных правонарушениях вторым законопроектом вводятся штрафы. Для граждан они составят от двух до четырех тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тыс. рублей. Составлять протоколы о нарушениях будут сотрудники муниципальных администраций. Отметим, аналогичный законопроект обсуждается в соседнем автономном округе – Югре. Также закон об ограничениях продажи вейпов внесен в Госдуму.

Салехард, служба информации

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