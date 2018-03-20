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Вторник, 20 марта 2018, 17:09 мск

Ямал

На Ямале ограничат продажу вейпов

На Ямале хотят запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Подготовлен соответствующий законопроект. Его рассмотрят на ближайшем заседании, 22 марта, депутаты регионального Заксобрания. Об этом сообщается в документах региональной Думы.

Закон будет регулировать следующие товары: электронные системы доставки никотина, многоразовые электронные устройства, продуцирующие аэрозоль, пар или дым путем нагревания жидкости в целях их вдыхания пользователем. Речь идет о вейпах.

«Разработка проекта обусловлена ростом популярности никотиносодержащих продуктов, являющихся альтернативой курению табака. При этом необходимо отметить, что никотин вызывает сильную зависимость, токсичен для несовершеннолетних и вызывает пороки развития плода у беременных», – говорится в пояснительной записке.

Вместе с этим предусматривается и наказание: в региональный закон об административных правонарушениях вторым законопроектом вводятся штрафы. Для граждан они составят от двух до четырех тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тыс. рублей. Составлять протоколы о нарушениях будут сотрудники муниципальных администраций. Отметим, аналогичный законопроект обсуждается в соседнем автономном округе – Югре. Также закон об ограничениях продажи вейпов внесен в Госдуму.

Салехард, служба информации

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