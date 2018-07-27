Тюменские депутаты взялись за вейпы

Тюменские депутаты вслед за ямальскими коллегами взялись за борьбу с вейпами. В областную думу 27 июля 2018 года внесён законопроект, запрещающий продажу электронных сигарет детям. Автор документа – депутат Владимир Ульянов, сообщает агентство «Новый День».

Аргументы в пользу запрета – стремительный рост популярности вейпов в молодёжной среде. «Пробел в законодательстве позволяет школьникам «курить» при помощи электронных систем доставки никотина на улице, в транспорте, в спортивных организациях, в школах и других учебных заведениях», – поясняет автор законопроекта. При этом в соцсетях распространяется «миф» о том, что это безопасно для здоровья. Говоря о вреде вейпов, депутат ссылается на исследование Американской ассоциации содействия развитию науки: эта структура доказала, что электронные табачные изделия изменяют состав клеток легочного эпителия, воздействуют на генетический аппарат, ухудшают иммунную систему организма.

Как пояснил агентству сам Владимир Ульянов, законопроект будет рассмотрен осенью. Сейчас идёт обсуждение штрафов для нарушителей, которые будут предусмотрены областным КоАП – для этого тоже нужно вносить законодательные поправки. «Законопроект носит профилактический характер. Одно дело, что сейчас продавцы стараются не продавать такие устройства и жидкости детям, и это добровольное ограничение. Другое дело, если за продажу будет предусмотрен штраф», – поясняет парламентарий.

В апреле 2018 года заксобрание ЯНАО запретило продажу вейпов детям на территории округа и ввело штрафы за нарушение этого ограничения.

Тюмень, служба информации

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