Свердловский депутат Госдумы хочет запретить кальяны в ресторанах

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Александр Петров по-прежнему намерен запретить курение кальянов, равно как и вейпов, электронных сигарет, устройств для нагревания табака, в общественных местах, в том числе ‒ в кафе и ресторанах.

«У нас абсолютно точно будет внесен законопроект о запрете курения кальянов, вейпов и айкосов в общественных местах. Это очень важно, потому что это формирование психологической привычки, вредной привычки курить. Это публичный показ. Дома – пусть хоть что делают, но когда это видят наши дети, это ни к чему хорошему не приводит. Законопроект будет, у нас уже есть два или три варианта, идут дискуссии», ‒ пояснил «Новому Дню» член комитета по охране здоровья Госдумы РФ Александр Петров.

Отметим, с этой инициативой депутат выступает уже не первый месяц. Еще минувшей осенью в беседе с корреспондентом агентства он анонсировал внесение законопроекта на рассмотрение депутатов в весеннюю сессию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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