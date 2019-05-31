Минздрав выступил за запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

Министерство здравоохранения РФ одобрило запрет на курение кальянов в местах общественного питания, сообщили в пресс-службе ведомства. Ведомство сослалось на результаты научных исследований, согласно которым курение кальянов может наносить «существенный вред» здоровью посетителей и работников ресторанов.

«Минздрав России поддерживает меры, направленные на сокращение потребления любой табачной продукции. Потребление кальянов не является исключением», – цитирует РИА «Новости» заявление министерства.

По данным ведомства, курение кальяна опасно, так как приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и артериального давления, снижению легочной функции. Помимо этого курение кальяна, в том числе и бестабачного сопряжено с рисками передачи инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза, так как кальян является благоприятной средой для размножения бактерий, уточнили в министерстве. «В кальянных обнаружен повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и легких», – добавили в пресс-службе Минздрава.

Как писал «Новый День», в начале мая стало известно о намерении Совета Федерации инициировать введение запрета на курение кальянов в ресторанах. Об этом заявлял председатель комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин. «С помощью кальянов в ресторанах курят не только кальянный табак, но и курительные смеси, на которые не распространяется общее для всех табачных изделий регулирование. Я убежден, что их стоит тоже приравнять к сигаретам и навести здесь порядок», – сказал сенатор.

Сергей Рябухин уверен, что курение кальянов также следует запретить и в кафе. Кроме того, сенатор обратил внимание на необходимость решения проблемы огромного объема контрафактной продукции на рынке кальянного табака в России. «По заявлениям экспертов, до половины кальянного табака в России – это контрафакт. Я склонен им доверять», – заявил глава комитета.

Как писал «Новый День», 1 апреля депутаты Госдумы положительно оценили законопроект, который заставит бизнес платить налоги с ввоза курительных смесей, даже если в их составе нет табака. Документ также нашел поддержку в правительстве РФ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.05.19

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