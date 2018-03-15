Минздрав хочет запретить курение кальянов и трубок в гостиницах

Министерство здравоохранения отправило на согласование законопроект, ужесточающий действующий антитабачный закон. Поправки предусматривают введение запрета на использования кальянов, трубок, сигаретной бумаги не только в кафе и ресторанах, но и в гостиницах.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщили в пресс-службе Минздрава RNS. В частности, курительные принадлежности запретят использовать «в помещениях и объектах, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания».

Кроме того, ограничение введут для магазинов, заведений общественного питания, помещений рынков и нестационарных торговых объектов.

В настоящее время проект находится на рассмотрении федеральных органах исполнительной власти. Минтруд РФ согласовал данный документ без замечаний, остальные ведомства пока готовят свои позицию по предложенным поправкам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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