Курить – плохо. Антитабачные меры оказались эффективны

Исследования показали, что в течении 5 лет число курильщиков в России сократилось на 30%. Так в сентябре 2017 года о том, что они являются курильщиками табака заявили 26% россиян. При этом в 2015 году этот показатель составлял 32%, в 2013 году – 40%. В 2016 году этой пагубной привычке были подвержены 28% респондентов. Данные содержаться в отчете по итогам исследования холдинга «Ромир».

«То есть за пять лет доля курильщиков сократилась на треть, а вот цена пачки сигарет выросла почти вдвое», – говорится в сообщении. Из данных по итогам исследования также следует, что в сравнении с прошлым годом доля курящих мужчин в стране сократилась на 5% (с 47% до 42%),но курящие женщины не готовы отказываться от вредно привычки. Таковых среди граждан России – 13%.

В основной своей массе курильщики приобретают обычные сигареты с фильтром. В среднем каждый из них выкуривает 17 сигарет ежедневно.

Опрос в текущем году также показал, что на фоне удорожания обычных сигарет с фильтром популярность набирают кальяны, сигары, и электронные сигареты. Так, еще год назад в рамках аналогичного опроса в курении электронных сигарет признавались 4% курильщиков. Но за год произошел двойной рост аудитории. день.

В молодежной (18-24 года) аудитории электронные сигареты курит каждый четвертый. Аналогичный показатель был зафиксирован и по курению кальянов. «Но если курение последних связано, скорее всего, с вопросом легальности – разрешено курить в помещениях (барах и ресторанах), то в распространении электронного курения просматривается тренд новой культуры курения – меньший вред для здоровья и окружающих. И, вполне вероятно, эта тенденция будет развиваться», говорят социологи.

Таким образом, доля потребителей электронных сигарет и кальяна, скорее всего, будет и дальше расти за счет курильщиков 18-24 лет.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.

Курение вредит вашему здоровью. Пожалуйста, не курите.

Москва, Иван Гридин

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