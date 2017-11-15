В России с пачек исчезнут данные о крепости и вкусе табака. Появятся жуткие картинки

На территории Таможенного союза сегодня, 15 ноября, вступает в силу технический регламент на табачную продукцию. Согласно новым требованиям, на производимых пачках сигарет в обязательном порядке должны присутствовать устрашающие изображения. Исключение сделано для Армении – для этой страны переходный период продлили до июля 2018 года.

Техрегламент союза предусматривает нанесение «страшных» картинок на каждую пачку сигарет, либо использование листа-вкладыша с предупреждениями о вреде курения. На упаковках с табачной продукцией будут изображены пораженные смертельно опасными недугами органы человека и названия заболеваний, которые вызывает курение: от пародонтоза до гангрены и рака. При этом предусмотрено использование самого неприятного, по мнению ученых, грязно-коричневого цвета с кодировкой Pantone 448C. Площадь предупреждения должна быть не менее половины площади каждой из основных сторон упаковки.

Кроме того, с сигаретных пачек исчезнут изображения и надписи, которые могут напомнить курильщику о чем-то вкусном и полезном: ягодах, фруктах. По мнению Евразийской экономической комиссии, это приводит «к обману курильщиков, которые ассоциируют табачное зелье с полезными продуктами». По аналогичной причине на пачках больше не будут писать количество никотина, смол, монооксида углерода – чтобы покупатели не считали, что меньший объем этих веществ может быть менее вредным для здоровья.

Как отмечает агентство «Прайм», продажа пачек сигарет с менее пугающими рисунками разрешается до полной реализации в той стране союза, где они были выпущены.

Как писал «Новый День», антитабачное законодательство оказалось эффективным. Исследования показали, что в течение 5 лет число курильщиков в России сократилось на 30%. Так, в сентябре 2017 года о том, что они являются курильщиками табака, заявили 26% россиян. При этом в 2015 году этот показатель составлял 32%, в 2013 году – 40%. В 2016 году этой пагубной привычке были подвержены 28% респондентов. Данные содержатся в отчете по итогам исследования холдинга «Ромир».

«То есть за пять лет доля курильщиков сократилась на треть, а вот цена пачки сигарет выросла почти вдвое», – говорится в сообщении. Из данных исследования также следует, что в сравнении с прошлым годом доля курящих мужчин в стране сократилась на 5% (с 47% до 42%), но курящие женщины не готовы отказаться от вредной привычки. Таковых среди граждан России – 13%.

В основной своей массе курильщики приобретают обычные сигареты с фильтром. В среднем каждый из них выкуривает 17 сигарет ежедневно.

Москва, Иван Гридин

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