Стоимость сигарет взлетит в 1,5 раза / После введения минимальной розничной цены на табачные изделия

Минфин России поддержал инициативу о введении минимальной розничной цены (МРЦ) на табачные изделия. Позиция ведомства обозначена в направленном в правительство письме за подписью замглавы министерства Ильи Трунина. Минимальную цену на сигареты на прилавках магазинов определит Минздрав. Пока неизвестно, какой уровень он установит, однако есть вероятность повышения средней цены пачки сигарет с сегодняшних 100 до 140 рублей – такую планку содержит одно из предложений ведомства, сообщает газета «Известия».

По сведения издания, в письме замглавы Минфина Ильи Трунина в кабмин от 4 августа отмечается, что установление МРЦ на табачные изделия снизит доступность сигарет для населения и должно уменьшить уровень их потребления. Из документа следует, что ведомство изучило предложенную табачными компаниями идею о введении в России единой минимальной розничной цены на сигареты. Трунин указал, что пока не определен федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относится вопрос об определении МРЦ на сигареты и папиросы. Чиновник предложил передать этот вопрос к полномочиям Минздрава. В ведомстве Вероники Скворцовой ответили положительно. «Предложение Минфина России поддерживается», – говорится в письме замглавы Министерства здравоохранениня Дмитрия Костенникова.

Эксперт табачного рынка Вадим Желнин отметил, что сложно сейчас прогнозировать, какую цену может ввести Минздрав. К примеру, заявленное в антитабачной концепции предложение ведомства установить акциз в 2018 году не менее 4 тысяч рублей за 1 тысячу сигарет приведет к росту цен в 1,5 раза. Из расчетов Центра экономических и финансовых исследований и разработок следует, с таким сбором средняя цена пачки вырастит до 139 рублей. Ранее в Минздраве заявляли, что цены на сигареты в России должны соответствовать европейскому уровню.

Между тем Минэкономразвития и Минсельхоз не поддержали единую МРЦ на сигареты. По их мнению, отсутствуют обоснования для принятия предлагаемых мер. Кроме того, установление единой минимальной розничной цены может негативно повлиять на российских производителей дешевых сигарет и папирос. В аппарате вице-премьера Ольги Голодец, в свою очередь, заявили, что эта тема еще не обсуждалась.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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