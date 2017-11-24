Россияне перешли с дорогих сигарет на выращенный на дачах табак

Рост акцизов на сигареты привел к тому, что россияне стали сами выращивать табак. В результате статистика показывает снижение потребления табака, а на деле, это не так. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Сенатор сообщил, что информация поступила к нему от нескольких губернаторов, передает «Интерфакс» «Когда приезжаешь в регион, с ужасом узнаешь, что народ перешел на выращивание табака, махорку. А по статистике нормально – (производство) упало на 21%, и курить вроде стали меньше. На самом деле, это не так», – сказал Рябухин на совещании комитета.

По словам игроков табачного рынка, к росту популярности кустарного табака привел высокий акциз, которые существенно выше европейского. Цены на сигареты, на табак трубочный и для самокруток настолько высоки, что курящие граждане предпочитают вырастить или купить табак в интернете по 1 тысяче рублей за килограмм.

В России акциз на сигареты в шесть раз выше, чем в Англии, в стране, где акцизы самые высокие во всем мире. При этом фабрики отказываются от производства сигарет низкого ценового сегмента, так как не могут конкурировать с продукцией из ближнего зарубежья. Из-за разницы в ставках акцизов в странах Таможенного союза растет нелегальный ввоз в Россию сигарет, произведенных в Белоруссии и Казахстане.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.11.17

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