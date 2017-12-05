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NewDayNews.ru

Вторник, 5 декабря 2017, 16:19 мск

Общество

В России запустят эксперимент по маркировке сигаретных пачек

В России запустят эксперимент по маркировке сигаретных пачек

Российское правительство одобрило проведение эксперимента по маркировке табачной продукции. Постановление опубликовано на сайте кабмина. В документе указано, что эксперимент пройдет с 15 января по 31 декабря 2018 года. Оператором проекта назначено ООО «Оператор ЦРПТ».

Главная цель эксперимента – подтверждение подлинности товаров и противодействие незаконным ввозу, производству и обороту табачной продукции (в том числе контрафактной). Из постановления следует, что дважды в год, до 1 июля 2018 года и до 31 декабря 2018 года состоятся оценки результатов эксперимента с последующим докладом правительству.

Уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по проведению эксперимента назначаются Минпромторг, Минфин, Минсельхоз, Минкомсвязи, ФСБ, ФНС, ФТС и Роспотребнадзор. По мнению главы Минпромторга Дениса Мантурова, введение маркировки табачных изделий не отразится на их цене, передает «Интерфакс». «Я не думаю, что это отразится на стоимости, мы проводим работу с бизнесом и нашли решение по самому оптимальному формату. Это точечный код», – сказал Мантуров.

Как писал «Новый День», 15 ноября на территории Таможенного союза вступмл в силу технический регламент на табачную продукцию. Согласно новым требованиям, на производимых пачках сигарет в обязательном порядке должны присутствовать устрашающие изображения. Исключение сделано для Армении – для этой страны переходный период продлили до июля 2018 года.

С сигаретных пачек исчезнут изображения и надписи, которые могут напомнить курильщику о чем-то вкусном и полезном (ягодах, фруктах), а также маркировки с указанием количества никотина, смол, монооксида углерода. Это, по мнению авторов инициативы, поможет покупателям думать, что меньший объем этих веществ может быть менее вредным для здоровья.

Продажа пачек сигарет с менее пугающими рисунками разрешается до полной реализации в той стране союза, где они были выпущены. В основной своей массе курильщики приобретают обычные сигареты с фильтром. В среднем каждый из них выкуривает 17 сигарет ежедневно.

Москва, Иван Гридин

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