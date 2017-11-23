Россиянам запретят курить, если кто-то возражает против этого, а также в коммуналках

Минздрав подготовил поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В соответствии с ними нельзя будет курить в том случае, если кто-то возражает против этого, а также в коммунальных квартирах. Предполагается также ограничение использования вейпов в общественных местах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект Минздрава был опубликован 22 ноября на портале обсуждения нормативных актов. Новый закон полностью запрещает курение кальянов в предприятиях общественного питания. Эта акция предусмотрена как борьба с рекламой курения, поскольку сам кальян не предусматривает потребление непосредственно табака.

Кроме того, нельзя употреблять табак на остановках общественного транспорта и ближе трех метров от них. Курильщики должны также отойти на три метра «от входов в помещения торговли», нельзя будет курить в подземных и надземных пешеходных переходах» и даже в собственном автомобиле в присутствии детей. Также в законе появится запрет на курение «в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения». Подобные ограничения коснутся и пользователей электронных сигарет и вейпов.

Появятся и новые требования к магазинам, торгующим сигаретами. «Магазины и павильоны, в которых осуществляется розничная торговля табачной продукцией, расположенные в городских населенных пунктах, должны иметь помещения общей площадью не менее 50 квадратных метров», – говорится в проекте Минздрава. Что касается коммунальных квартир, тут есть

единственное исключение – помещение в коммуналке, принадлежащее отдельному владельцу.

Как ожидается, поправки вступят в силу с 1 июля 2018 года, а кальян запретят с января 2019-го.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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