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Четверг, 19 октября 2017, 10:58 мск

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Экономика

Минздрав закручивает гайки курильщикам: в России введут экологический налог на сигареты

Минздрав закручивает гайки курильщикам: в России введут экологический налог на сигареты

Минздрав РФ считает экономические меры в борьбе с курением наиболее эффективными. Потому в концепции госполитики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы ведомство предлагает ввести новый экологический налог на сигареты, а также довести размер акциза до среднеевропейского уровня, что будет означать значительное повышение цен на табачную продукцию.

Антитабачная концепция была представлена министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой на глобальной конференции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями, проходящей в Уругвае, передает «Интерфакс». Документ предусматривает дальнейшее ужесточение мер по борьбе с курением.

Так, по данным Минздрава, темпы роста акцизов, несмотря на постепенное повышение, не привели к намеченному результату, а именно, сборов не хватило, чтобы достичь среднего уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ, который составляет не менее 2,38 доллара на пачку сигарет. В России этот показатель составил 42,46 рубля. Это значит, что утверждение концепции правительством повлечет значительный рост стоимости сигарет.

Помимо повышения акцизов, в документе есть новый пункт – экологический налог. «Кроме того, отходы от таких табачных изделий как сигареты являются наиболее распространенным видом отходов и наносят урон окружающей среде. В соответствии с принципом возмещения вреда окружающей среде целесообразно распространение ответственности за последствия использования курительных табачных изделий на их производителей»,– отмечается в концепции.

Кроме того, Минздрав предлагается запретить все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий, употребление кальянов, вейпов и электронных сигарет в кафе и ресторанах, а также продажу их несовершеннолетним.

По словам Скворцовой, уже принятые меры, предусмотренные антитабачным законом от 2013 года, дали заметный результат. В три раза сократилось курение среди подростков 13-15 лет и на 30% среди взрослых людей. Главная цель Минздрава – снизить распространенность потребления табака среди россиян до 25% к 2022 году.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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