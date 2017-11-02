Минфин «зарубил» законопроект о запрете курения у подъездов

Министерство финансов дало негативную оценку законопроекту, предполагающему введение запрета на курение табака рядом с подъездами. Главной причиной стало то, что в законотворческой инициативе не проработан вопрос о том, кто и как будет контролировать исполнение закона. Ничего не говорится и о наказании для нарушителей.

Запрет на курение в подъездах вступил в силу ещё 1 июня 2013 года. Законодатели не остановились на этом и пошли ещё дальше, предложив запретить курение ближе 10 метров от подъездов. Минздрав поддержал законопроект «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан…" без оговорок. Наблюдатели отнеслись к инициативе с большим скепсисом, а теперь существенные недостатки нашел и Минфин.

«В пояснительной записке к законопроекту не приведены материалы, на основании которых определено расстояние от входов в подъезды многоквартирных домов, на котором предполагается установить запрет курения. Механизм реализации предлагаемой нормы, включая контроль за её исполнением и ответственность за неисполнение, законопроектом не предусмотрен», – говорится в ответе Минфина.

Получается, что в случае принятия закона нарушителям не будет грозить штраф, пишет «Лайф». В таком случае трудно себе представить, что кто-то будет вообще задумываться о запретах. Особенно если учесть опыт с курением в подъездах. Сейчас подымить на лестничной клетке можно, только если там есть вытяжка. Кстати, разбитые стёкла вытяжкой не считаются.

«Если вытяжка есть, то по согласованию со всеми жителями может быть выделено определённое место для курения. Но на практике в большинстве домов вытяжки нет, а жильцы по старинке продолжают курить. И если соседи не жалуются, то доказать вину нарушителя достаточно сложно. Хотя за каждый перекур им положен штраф от 500 до 1,5 тыс. Аналогичная история может получиться и с запретом на курение у подъездов. Без жёсткого контроля закон не будет работать», – пояснил адвокат Александр Зотов.

Как писал «Новый День», в пояснительной записке к документу говорилось, что ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. А жители нижних этажей многоквартирных домов становятся «заложниками» данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна, считают в Совете Федерации.

Введение нормы как таковой уже тогда вызывало скепсис у экспертов. Она попросту не будет работать из-за того, что не будет контролироваться – вряд ли сотрудники правоохранительных органов смогут проверять все подъезды и дворы на наличие курильщиков. Кроме того, жалобы соседей в полицию на подъездных курильщиков в разы увеличат нагрузку на правоохранителей, а такие трудовые затраты нельзя считать оправданными.

«Антитабачный» закон запретил в 2013 году курение на территории стадионов, школ, вузов и больниц, а также в самолетах, кафе, ресторанах, поездах, в том числе дальнего следования, зданиях вокзалов и гостиницах. Под запретом находится и реклама табачных изделий. Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в дальнейшем будут поэтапно повышаться табачные акцизы. «Мы уделяем особое внимание повышению ставок акцизов, поскольку в настоящее время это самая эффективная мера по борьбе с табакокурением», – сказала она.

По данным МВД за 2016 год, органы внутренних дел рассмотрели 449 201 материал об административных правонарушениях по ст. 6.24 КоАП «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Было вынесено 5371 решение об устном замечании и 415 260 – о наложении административного штрафа. Общая сумма денежных штрафов по данной статье составила 211,8 млн рублей. По сравнению с предыдущем годом цифра снизились примерно на 8%.

Москва, Иван Гридин

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