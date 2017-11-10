Депутаты предложили некурящим россиянам работать меньше

Депутаты Госдумы выступили с инициативой сократить рабочую неделю для граждан, которые не курят. Здоровый образ жизни поощрят пятью часами дополнительного отдыха.

Меньше работать некурящим россиянам предложили парламентарии от партии ЛДПР, передает РИА «Новости». Либерал-демократы обратились к министру труда Максиму Топилину с просьбой рассмотреть возможность сокращения рабочей недели для некурящих до 35 часов. В настоящее время граждане РФ работают по 40 часов в неделю.

Напомним, ранее законодатели пытались продвинуть обратную норму, а именно, предлагали увеличить рабочий день для курильщиков. Такая инициатива была внесена в новую антитабачную концепцию. Однако глава Минтруда выступил против идеи, в результате этот пункт убрали из документа.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.11.17

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