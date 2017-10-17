Минздрав поддержал новые запреты для курильщиков. Эксперты скептичны

Миниздрав РФ выступил за запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезды жилых домов, пишет газета «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства на поправки в антитабачный закон, который сейчас находится на на согласовании в Минстрое, Минэкономразвития, Минфине, Минюсте и Роспотребнадзоре. В пресс-службе Минюста сообщили, что он согласовал проект без замечаний. Остальные ведомства пока не обозначили свои позиции.

Ранее сенаторы предложили запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды многоквартирных домов. В Минздраве подчеркнули, что в законопроекте следует конкретизировать, какие именно помещения общего пользования распространяется действие проектируемой нормы. «Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом высказанных замечаний», – говорится в проекте отзыва.

В пояснительной записке к документу указано, что ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. А жители нижних этажей многоквартирных домов становятся «заложниками» данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна, считают в Совете Федерации.

Представитель финансово-экономического блока правительства рассказал, что к законопроекту возникли вопросы. В частности, осталось неясно, каким образом было определено расстояние от входов в подъезды, на котором нельзя будет курить?

Введение нормы как таковой также вызывает скепсис у экспертов. Она попросту не будет работать из-за того, что не будет контролироваться – вряд ли сотрудники правоохранительных органов смогут проверять все подъезды и дворы на наличие курильщиков. Кроме того, жалобы соседей в полицию на подъездных курильщиков в разы увеличат нагрузку на правоохранителей, а такие трудовые затраты нельзя считать оправданными.

«Антитабачный» закон запретил в 2013 году курение на территории стадионов, школ, вузов и больниц, а также в самолетах, кафе, ресторанах, поездах, в том числе дальнего следования, зданиях вокзалов и гостиницах. Под запретом находится и реклама табачных изделий. Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в дальнейшем будут поэтапно повышаться табачные акцизы. «Мы уделяем особое внимание повышению ставок акцизов, поскольку в настоящее время это самая эффективная мера по борьбе с табакокурением», – сказала она.

По данным МВД за 2016 год, органы внутренних дел рассмотрели 449 201 материал об административных правонарушениях по ст. 6.24 КоАП «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Было вынесено 5371 решение об устном замечании и 415 260 – о наложении административного штрафа. Общая сумма денежных штрафов по данной статье составила 211,8 млн рублей. По сравнению с предыдущем годом цифра снизились примерно на 8%.

Москва, Иван Гридин

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