Совфед намерен запретить курение кальянов в ресторанах и кафе

Совет Федерации готов инициировать введение запрета на курение кальянов в ресторанах, сообщил председатель комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин. «С помощью кальянов в ресторанах курят не только кальянный табак, но и курительные смеси, на которые не распространяется общее для всех табачных изделий регулирование. Я убежден, что их стоит тоже приравнять к сигаретам и навести здесь порядок», – цитирует сенатора РИА «Новости».

Сергей Рябухин также уверен, что курение кальянов также следует запретить и в кафе. Кроме того, сенатор обратил внимание на необходимость решения проблемы огромного объема контрафактной продукции на рынке кальянного табака в России. «По заявлениям экспертов, до половины кальянного табака в России – это контрафакт. Я склонен им доверять», – заявил глава комитета.

Он пояснил, что в результате засилья контрафакта страдает здоровье российских потребителей, а бюджет недополучает от акцизов на кальянные смеси. По словам Сергея Рябухина, Федеральная таможенная служба, Минфин, Минпромторг, Федеральная налоговая служба и Минсельхоз представят Совфеду результаты своих проверок этой сферы и предложения по законодательному регулированию проблем уже до конца мая. Сенатор отметил, что совещание с участием руководителей этих ведомств, где будут приняты окончательные решения, назначено на 31 мая.

Более детально вопросы, касающиеся оборота кальянного табака, курительных смесей и электронных сигарет, рассмотрят в мае на совещании в палате регионов, куда пригласят министра здравоохранения Веронику Скворцову.

Как писал «Новый День», 1 апреля депутаты Госдумы положительно оценили законопроект, который заставит бизнес платить налоги с ввоза курительных смесей, даже если в их составе нет табака. Документ также нашел поддержку в правительстве РФ.

Москва, Иван Гридин

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