Кальянные смеси попадут под акциз в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект, включающий кальянную смесь в список подакцизных товаров с 1 января 2019 года.

Размер сбора составит 457 рублей за килограмм, сообщает на сайте нижней палаты парламента РФ. Документ предполагает повышение акциза в 2020-2021 гг. до 456 рублей и 495 рублей соответственно.

Под кальянной смесью подразумевается многокомпонентная смесь, предназначенная для использования в кальяне «посредством парения или курения» и изготовленная из нерастворимой части нетабачного сырья, с добавлением ароматизаторов. Смесь, однако, не должна содержать никотин.

Замглавы Мифина Илья Трунин пояснил, что сейчас акцизом облагается кальянный табак, а кальянная смесь ввозится в Россию свободно. В итоге «мы не получаем никакого акциза с этого товара», отметил чиновник в комментарии RNS.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.18

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