Госдума готовит неприятный сюрприз для любителей кальяна: правительство уже поддержало

Любителям кальянов в России придется раскошелиться: в Госдуме положительно оценили законопроект, который заставит бизнес платить налоги с ввоза курительных смесей, даже если в их составе нет табака. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ , внесенный в нижнюю палату парламента депутатом от ЛДПР Сергеем Катасоновым, поддержало и правительство РФ.

Законопроект Катасонова и поправки к нему депутаты Государственной думы рассмотрели сегодня на заседании думского комитета по бюджету и налогам. Как сообщил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, одна из поправок предлагает новый порядок налогообложения ввоза кальянного табака, и определять его в зависимости от того, что указано на упаковке о содержании табачного сырья.

Представитель правительства РФ пояснил, что проблема состоит в том, что сейчас Налоговый кодекс устанавливает ставку акциза на кальянный табак – однако практически все, что ввозится и производится в России, является курительной смесью. «Там содержание табака не 100%, – пояснил Трунин. – Поэтому Сергей Михайлович Катасонов предложил установить отдельный акциз на этот продукт».

Правительство, по словам чиновника, немного уточнило редакцию документа, и предложило «смотреть на упаковку, а в случае отсутствия на ней такой информации [о содержании табака] – определять, как масса нетто табака кальянного, невзирая на то, что де-факто содержится в упаковке, смесь или табак».

Кроме того, Катасонов предложил ввести повышающий коэффициент для табачных акцизов и на импортеров табачной продукции. Пока повышенную сумму платят только отечественные производители.

«Курить меньше будут [после принятия закона], или поступления в бюджет вырастут?», – поинтересовались депутаты. «Поступления в бюджет, – ответил Трунин. – Сейчас у нас объемы ввоза этого продукта растут, а там зачастую табака даже не содержится, это различные смеси».

Председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров выразил надежду, что новое повышение цен «серьезно сократит количество курящих». «За последние пять лет очень серьезная динамика [по сокращению числа курящих в России]», – заявил он, уточнив при этом, что сам не курит. «Главное, чтоб молодежь не курила», – поддержали в зале.

«Давайте отдадим докладывать [на заседании Госдумы] Сергею Михайловичу Катасонову? – предложил Макаров. – Заслужил человек».

Депутаты поддержали законопроект, и рекомендовали Госдуме принять его во втором чтении. Предполагается, что документ будет рассмотрен на пленарном заседании в четверг, 4 апреля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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