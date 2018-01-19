Роспотребнадзор объявил войну кальянам

В Москве по решению суда приостановлена работа 12 кальянных. Этот показатель по итогам 2017 года втрое выше, чем годом ранее. Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве, проверка показала – заведения грубо нарушают санитарное законодательство.

Специалистами было проверено 14 заведений. В ведомстве отмечают, что в связи с неустранением нарушений деятельность одной из кальянных приостанавливалась за год дважды. При этом три заведения после исполнения судебных решений прекратили свою работу.

Всего в минувшем году в Роспотребнадзор поступило 54 жалобы от жителей на ухудшения условий проживания из-за курения кальянов в заведениях, размещенных в жилых домах.

Как отмечают в ведомстве, москвичи также часто жалуются на нарушения общественного порядка, но такие обращения переадресовываются в органы внутренних дел.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.01.18

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