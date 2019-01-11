В Госдуме предложили приравнять системы нагревания табака к сигаретам

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в Минздрав предложение запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять их к обычным сигаретам. По словам парламентария, в последнее время такие системы набирают популярность осбенно у молодежи.

Чернышов отмечает, что в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не тлеет табачный лист, однако выделение различных химических соединений, которые образуются в результате курения обычных сигарет, все равно происходит.

«Системы электрического нагревания табака находятся в свободном доступе для продажи, их открыто рекламируют, в результате чего может создаваться впечатление, что они полностью безопасны для организма человека. В связи с этим считаю необходимым запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять подобные устройства к обычным сигаретам, убрав их с витрин магазинов. По аналогии с остальной табачной продукцией они должны размещаться за специальной шторкой, которую продавец поднимает по просьбе покупателя», – приводит RT выдержку из обращения депутата.

Он считает, что таким образом удастся снизить угрозу распространения опасной табачной новинки.

На сегодняшний день в России существует два таких продукта: это IQOS (Philip Morris Int.), и glo (British American Tobacco). Как писал «Новый День», весной прошлого года американские ученые поставили точку в вопросе о безопасности айкосов. Согласно исследованию медиков Калифорнийского университета, устройство может отравить своего владельца.

Изначально производители заявляли о том, что системы нагревания табака (heat-not-burn tobacco product, HNB), которые используются для производства айкосов, менее вредны, так как из-за более низких температур табак в них не сжигается, как в сигаретах, а сильно нагревается. Табачный стик в айкосе нагревается до температуры 350 градусов Цельсия, чтобы в отсутствие горения мог выделяться аэрозоль, содержащий частицы табака, стик пропитан глицерином.

В ходе исследования выяснилось, что при очистке прибора по инструкции, по которой грязь нужно удалять через каждые 20 нагреваний, невозможно полностью удалить продукты сгорания с нагревательного элемента. Кроме этого, были выявлены признаки обугливания на самих стиках, а температура выделяемого аэрозоля была достаточной, чтобы расплавить фильтр, который в результате становится источником вредных веществ.

В результате ученые установили, что на фильтре содержатся лактид, ε-капролактон и 1,2-диацетин, которые используются при изготовлении пластика. Однако самым опасным оказалось то, что при курении айкоса, выделялся токсичный формальдегид – циангидрин, который применяется для производства резины. Это соединение откладывается в печени, где расщепляется на формальдегид и цианид, дозы которого смертельны для мышей.

По словам ученых, таким образом можно сделать вывод, что нагревание табака не уменьшает количество потенциально опасных летучих вредных веществ, включая полициклические ароматические углеводороды и оксиды углерода и азота.

Напомним, iQOS состоит из зарядного устройства размером с телефон и держателя, напоминающего шариковую ручку.

Москва, Иван Гридин

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