Новые курительные устройства обеспокоили екатеринбуржцев – они попросят Роспотребнадзор проверить Iqos на законность (ВИДЕО)

Публикации за 22.03.17

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Несколько екатеринбургских граждан обратилось к адвокатам с просьбой помочь составить запрос в Роспотребнадзор с просьбой разобраться в законности продаж устройств Iqos (айкос). Новый девайс производства компании Philip Morris основан на технологии «heat not burn» (нагревание, а не горение) – табак в нем не горит, а нагревается «до состояния раскрытия аромата и вкуса». Производители заявляют о «снижении выброса вредных веществ на 90-95%», а потребители сравнивают с электронными сигаретами. Киоски по продаже появились в крупных торговых центрах и сразу вызвали вопросы у дотошных горожан. Проверить новшество екатеринбуржцы попросят Роспотребнадзор.

Внешне устройство выглядит как электронная сигарета, но в него помещается не жидкость, а настоящий табак. «Ко мне обратились екатеринбуржцы, посчитавшие методы продвижения и продаж Iqos как минимум спорными, – рассказал Андрей Кацайлиди, управляющий партнер адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры». – Я был в этом магазине, киоски по продаже девайсов стоят прямо на выходе из гастронома. Мимо не пройти. Я написал пост на эту тему в ЖЖ, и сразу мне посыпался вал комментариев и таких же вопросов о законности подобных устройств. Адвокаты нашего бюро решили поддержать инициативу и написали запрос в Роспотребнадзор с просьбой разобраться». Ведомство попросят проверить законность местонахождения киоска.

Читатели и подписчики реагировали также резко: «Киоски оформлены как все инновационные гаджеты, красивые промоутеры вежливы и безупречны, само устройство лаконично и стильно как айфон… Еще и дорогие. Такая схема больше направлена на «деланье новых курильщиков».

Напомним, что согласно закону от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» под курением понимается «использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, возникающего от их тления».

Немного про новшество: Iqos – устройство с батарейкой для держателя, сам держатель напоминает электронную сигарету. «Хитстиксы» (heat sticks) – сменные табачные картриджи, визуально похожи на маленькие сигареты, но табак в них скручен специальным способом. Стики вставляются в держатель, который их нагревает аналогично электронным сигаретам. В Iqos табак не горит, а тлеет при температуре 350 градусов (обычная сигарета горит при температуре 800 градусов). Стики по стоимости аналогичны пачке сигарет, на них присутствует акцизная марка.

Пресс-служба аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России ответила на вопросы NDNews: «Электрическая система нагревания табака Iqos представлена в России с ноября 2015 г., в Екатеринбурге – с декабря 2016 года. В настоящее время Iqos продается в двадцати странах мира. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, c 01 января 2017 г. стики, используемые с системой нагревания табака Iqos, облагаются акцизом. Российские нормативные акты не предусматривают нанесение на стики специальных (акцизных) марок».

Также в компании пояснили, что закон не нарушают, ибо система нагревания табака Iqos – альтернатива для совершеннолетних курильщиков, инновационный продукт, в основе которого лежит процесс нагревания табака без горения (тления), в результате чего образуется «табачный пар» (аэрозоль). Исследования, проведенные компанией, показывают, что в сравнении с дымом обычной сигареты в аэрозоле Iqos наблюдается значительное снижение уровня выделяемых вредных веществ. Согласно 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013, «курение табака – использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, возникающего от их тления». При использовании Iqos, уверяют в «Филип Моррис», не происходит горения или тления табака, не образуется табачный дым, таким образом, использование Iqos не является курением, а Iqos не является курительной принадлежностью.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Александр Саливанчук

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