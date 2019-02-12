Ученые назвали современную альтернативу сигаретам опасной

Системы нагревания табака так же токсичны для клеток легких, как и обычные сигареты. К таким выводам пришли ученые из Австралии и Индии. Их научная статья опубликована в журнале ERJ Open Research.

Ученые сравнили воздействие системы нагревания табака Iqos, обычных и электронных сигарет на бронхиальные эпителиальные клетки и клетки гладких мышц дыхательной системы. Культуры тканей подвергали действию табачного дыма, пара от электронной сигареты и аэрозоля от системы нагревания табака.

Оказалось, что табачный дым и аэрозоль от системы нагревания табака токсичны для легких – они убивают клетки даже при низких концентрациях, а пар от вейпов проявляет токсичные свойства только при достаточно высоких концентрациях. Таким образом, использование систем нагревания табака увеличивает риск развития серьезных заболеваний, включая хроническую обструктивную болезнь легких, пневмонию и рак.

В системах нагревания табака (heat-not-burn tobacco product, HNB) не происходит сгорание содержимого, поскольку устройство поддерживает температуру ниже той, что используется для курения обычных сигарет. Iqos, Glo и другие подобные системы выделяют аэрозоль, содержащий никотин и другие химические вещества, напоминает «Лента.ру». Предполагается, что отсутствие процесса горения не приводит к выделению канцерогенных веществ, образующихся при сжигании табака, хотя ряд исследований показал, что это не так.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 12.02.19

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