В России в два раза выросла доля нелегальных сигарет

В России доля нелегальных сигарет, при продаже которых не был уплачен акциз в бюджет, за последний год выросла почти вдвое. Об этом говорят результаты исследования, проведенного независимой группой Nielsen.

По данным экспертов, в третьем квартале 2018 года объем контрафактной и контрабандной продукции вырос до 8,4% от общего объема рынка. «Двукратный рост нелегального рынка обусловлен растущим притоком более дешевых сигарет из стран ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана) и дальнего зарубежья, а также стремительным распространением нелегальной продукции, находящейся в обороте без акцизной марки или с подозрительной акцизной маркой, включая сигареты, на которых не указан ни адрес производства, ни наименование производителя. Доля таких сигарет за год выросла в практически в три раза», – говорится в исследовании.

В приграничных с Белоруссией и Казахстаном регионах темп роста нелегальной продукции значительно выше, чем в целом по России. В ряде городов контрафактными оказались около половины всех собранных исследователями сигаретных пачек. «В Новокузнецке на нелегальные сигареты приходится 21,5% продаж табака, а в Пензе и Омске – свыше 15%», – отмечается в отчете Nielsen.

Напомним, с 1 июля 2018 года в России на 10% выросла ставка акциза на табачные изделия. Кроме того, Минздрав рассматривает и другие меры противодействия табакокурению. В частности, обсуждается возможность включить сигареты в перечень продукции, с которой взимается экологический сбор.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.18

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