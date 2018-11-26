Ученые нашли замену страшным картинкам на пачках сигарет

Фотографии жутких последствий употребления табака, изображенные на пачках сигарет, не особенно эффективно действуют на курильщиков. Канадские ученые пришли к выводу, что куда результативнее будет размещать лица людей, осуждающих курение.

Исследователи Западного университета в Канаде провели эксперимент с участием 150 курильщиков, и выяснил, что значительную поддержку в борьбе с курением вызывает общественное осуждение пагубной привычки. Оказалось, что изображение человека с «осуждающим курение» выражением лица снижает желание взять очередную сигарету, пишет Journal of Consumer Affairs.

Впрочем, ученые отметили, что «метод стыда» действовал лишь на тех, кто изначально сомневался в том, стоит ли продолжать курить. На тех, кто курит давно и не представляет своей жизни без табака, осуждение общества никак не повлияло.

Оттава, Служба информации РИА «Новый День»

Оттава. Другие новости 26.11.18

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