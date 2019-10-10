В России хотят штрафовать родителей за курение детей

Правительство обсуждает возможность введения наказания для родителей тех детей, которые курят. Инициатором нововведения выступает Министерство внутренних дел. По словам экспертов, штрафы не приведут к снижению числа курящих подростков, а властям стоит уделить больше внимания доступному для детей досугу.

В настоящее время в России курят около 10% старшеклассников, для сравнения, в Великобритании этот показатель в пять раз ниже, пишут «Известия». Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предлагает внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними».

В настоящее время наказание за курение в неположенном месте предусмотрено только для совершеннолетних граждан. Что касается детей, то с ними полицейские предпочитают не связываться, так как их права хорошо защищены, и никакой ответственности подростки за употребление табака не несут.

Предложение не нашло поддержки у экспертов, которые считают, что правительству стоит обратить внимание на другие факторы, побуждающие несовершеннолетних к курению. В частности, стоит поднять стоимость сигарет, а также организовать детский досуг.

«Нужно не пополнять казну за счет несчастных детей, а искать реальное решение проблемы. Сделать доступнее спортивные секции, интересные дополнительные занятия. Далеко не все семьи могут себе позволить занять ребенка. Вопрос о наказании родителей можно поднимать только тогда, когда государство предпримет все превентивные меры», – считает глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Многие родители не знают, что их дети курят, или пытаются отучить от вредной привычки, поэтому штрафовать их вряд ли справедливо, указывает эксперт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.19

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