Минздрав ответил на инициативу наказывать родителей курящих подростков

Предложение привлекать родителей курящих несовершеннолетних детей к административной ответственности требует «всесторонней экспертной и аналитической оценки», подтверждающей эффективность введения такой меры. Об этом заявили в Минздраве РФ. Как отметили в ведомстве, при этом необходимо изучить опыт других стран.

В Минздраве также указали, что из-за широкого распространения никотиносодержащей продукции среди молодежи нужно «принять меры, направленные на единое регулирование электронных сигарет и вейпов», сообщает RNS.

Ранее сообщалось, что правительство РФ обсуждает возможность введения административного наказания для родителей тех детей, которые курят. Инициатором нововведения выступает Министерство внутренних дел. Между тем, как отмечают эксперты, штрафы не приведут к снижению числа курящих подростков, а властям стоит уделить больше внимания доступному для детей досугу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.19

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