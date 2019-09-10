Минздрав РФ после смерти вейперов в США изучит влияние электронных сигарет на здоровье

В Минздраве России изучат связь курения электронных сигарет с тяжелыми заболеваниями органов дыхания и со смертностью, после чего подготовят свои рекомендации. Соответствующие поручения даны главному терапевту и главному патологоанатому министерства. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, в последнее время появляется новая информация о вредном влиянии этих устройств на легкие. Так, в одном из исследований отмечается, что хроническое воздействие электронных сигарет изменяет физиологию клеток эпителия легких и клеток, отвечающих за местный иммунный ответ, что влияет на устойчивость к вирусам, указал чиновник, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что это наблюдается и при употреблении безникотиновых устройств.

Ранее американский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о росте числа тяжелых заболеваний органов дыхания, в том числе пневмоний, связанных с вейпингом. Зарегистрировано не менее 450 случаев в 33 штатах США. От такой пневмонии скончались уже 3 человека.

В связи с этим Салагай заявил, что антитабачные ограничения должны быть распространены на электронные сигареты, вейпы и кальяны. Замминистра отметил, что «электронные сигареты приобретают лавинообразное распространение», и поэтому Минздрав «выступает за регулирование данных изделий по тем же подходам, что и обычные табачные изделия» (цитата по ТАСС). Он убежден, что такие меры не вызовут негативной реакции общества, так как в основе антитабачного закона лежат научные данные и защита прав человека. Закон «ограничивает потребление табака там, где это воздействует на других людей», подчеркнул чиновник.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.19

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