В России введут акциз на электронные сигареты

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила в ходе прямой линии о разработке ее ведомством законопроекта о введении акцизов на электронные сигареты. По словам министра, накануне этот вопрос обсуждался на заседании правительства. Кабмин поддержал данную инициативу, отметила Скворцова.

Руководитель Минздрава напомнила о поручении премьера Дмитрия Медведева приравнять электронные сигареты к обычным с тем, чтобы ограничения в отношении обычных сигарет распространялись и на электронные устройства доставки никотина. И отметила, что 12 сентября правительство сделало первый шаг. «Мы бы очень хотели, чтобы в ближайшее время он (законопроект – прим. ред.) был поддержан», – сказала Скворцова.

Напомним, что в конце мая правительственная комиссия одобрила законопроект Минфина о приравнивании электронных систем доставки никотина к подакцизным товарам.

Ранее стало известно, что в Минздраве РФ изучат связь курения электронных сигарет с тяжелыми заболеваниями органов дыхания и со смертностью, после чего подготовят свои рекомендации.

На этой неделе американский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о росте числа тяжелых заболеваний органов дыхания, в том числе пневмоний, связанных с вейпингом. Зарегистрировано не менее 450 случаев в 33 штатах США. По последним данным, 5 больных скончались.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.19

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