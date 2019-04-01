Правительственная комиссия поддержала приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании электронных и обычных сигарет. «Рекомендовать Минздраву во взаимодействии с Роспотребнадзором, Минсельхозом, ФАС обеспечить внесение изменений в законодательство в части единого государственного регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств, включая электронные системы доставки никотина», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

В нем говорится, что за курение несовершеннолетними планируется ввести административную ответственность. «Рекомендовать Роспотребнадзору во взаимодействии с Минсельхозом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопросы о внесении изменений в части установления ответственности за нарушение требований ч.4. ст.20 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», – сказано в протоколе.

Комиссия предлагает, чтобы региональные органы МВД, а также территориальные органы Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Ространснадзора проработали вопросы привлечения межведомственных мобильных групп, осуществляющих деятельность по выявлению и пресечению оборота «санкционной» продукции, к противодействию «незаконному ввозу и перемещению по территории РФ табачных изделий».

МЧС России, Минздраву и Минсельхозу рекомендовано проработать вопрос о размещении на пачках сигарет дополнительных предупреждающих надписей и изображений о возможных последствиях пожаров из-за курения. Высшим должностным лицам субъектов РФ с МЧС России и МВД рекомендовано принять дополнительные меры, в том числе с привлечением СМИ, направленные на профилактику пожаров, возникающих из-за курения.

Если будут приняты предложения Минздрава, то запрет будет касаться и любых электронных средств доставки никотина, в том числе IQOS.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.04.19

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