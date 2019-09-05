В одном из штатов США запретили ароматизированные жидкости для вейпов

Штат Мичиган первым в США ввел полный запрет на ароматизированные электронные сигареты, пишет The Washington Post. «Губернатор Гретхен Уитмер предприняла решительный шаг для защиты детей Мичигана от пагубного воздействия электронных сигарет. Мичиган стал первым штатом в США, где запрещены ароматизированные добавки к никотиновым электронным сигаретам», – говорится в сообщении на сайте правительства штата.

«Моя главная задача на посту губернатора – безопасность наших детей. Сейчас компании, продающие электронные сигареты, используют добавки с ароматом конфет, чтобы подсадить наших детей на никотин, и безосновательно создают уверенность, что эти продукты безопасны. Сегодня этому положен конец», – заявила губернатор.

Ранее главный врач штата Джоней Калдун заявил, что популярность ароматизированных электронных сигарет среди молодежи обрела характер чрезвычайной ситуации и несет угрозу общественному здоровью. Запрет устанавливается на шесть месяцев и будет продлеваться по истечении этого срока.

Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. Всего в стране расследуются 193 таких случая в 22 штатах. В рамках расследования изучаются случаи тяжелых легочных заболеваний, не вызванных инфекцией, напоминает РИА «Новости».

Вашингтон, Иван Гридин

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