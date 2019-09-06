Стала известна вероятная причина смерти вейперов в США

Специалисты назвали вероятную причину болезни вейперов в США, ставшей причиной смерти двух человек. Известно, что заболевшие и погибшие в разных штатах использовали для вейпов смеси марихуаны. Во всех этих смесях сотрудники федерального управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обнаружили ацетат витамина Е, передает The Washington Post. Врачи отмечают, что данное вещество может нанести смертельный вред организму. Вместе с тем, указывают они, делать точные выводы пока преждевременно.

Отмечается, что витамин Е в чистом виде приносит пользу для организма. Однако масло витамина Е – ацетат токоферола, предупреждают медики, может быть опасно при вдыхании, сообщает «Лента.ру».

Напомним, что в конце августа в США был зафиксирован первый случай смерти от вейпа. Житель штата Иллинойс попал в больницу с тяжелым респираторным заболеванием, развившимся из-за курения электронных устройств. Через некоторое время он скончался. На этой неделе от подобной болезни умер вейпер из штата Орегон.

Отмечалось, что в штате Иллинойс всего в больницы доставили 22 вейпера в возрасте от 17 до 38 лет с патологиями органов дыхания.

Всего в текущем году в США зафиксировано 215 случаев легочных и респираторных заболеваний любителей вейпинга в 25 штатах. Точная причина заболевания до сих пор неизвестна.

Надо отметить, что в конце июня горсовет Сан-Франциско (штат Калифорния) решил запретить продажу электронных девайсов для курения, не получивших сертификат о безопасности. Накануне стало известно, что штат Мичиган первым в США ввел полный запрет на ароматизированные электронные сигареты.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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