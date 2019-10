Пар вейпов вызывает рак легких у мышей

Дым электронных сигарет вызывает рак легких у мышей. Это установили ученые из медицинской школы Нью-Йоркского университета. Их исследование опубликовано в ведущем американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Данная работа стала первой, которая определила точную связь между никотином из электронных сигарет и раком. Выяснилось, что пар вейпов повреждает ДНК мышей и вызывает у них рак легких и, возможно, опухоль мочевого пузыря. Из 40 мышей, которых подвергали воздействию пара электронных сигарет с никотином в течение 54 недель, у 22,5% появился рак легких и у 57,5% развились предраковые поражения мочевого пузыря.

«Можно предвидеть, что если вы будете курить электронные сигареты, со временем у вас могут появиться различные виды болезней. Через много лет, возможно, появится рак», – заявил ведущий исследователь проекта Мун-Шонг Тан, передает РИА «Новости».

Нью-Йорк, Иван Гридин

