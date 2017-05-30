Шок! Свердловские врачи рассказали о пользе вейпов

Публикации за 30.05.17

Накануне дня отказа от курения, который отмечают 31 мая, свердловские врачи обсудили, что вреднее – сигарета, кальян или вейп, а также рассказали о том, почему женщины стали курить больше, чем мужчины. Подробности – в материале NDNews.ru.

С момента вступления в силу т.н. антитабачного закона в России прошло несколько лет. Под запретом оказались сигареты, сигары, трубки, кальяны. Примерно в то же время стали набирать популярность сначала электронные сигареты (они, кстати, тоже под запретом), а следом и вейпы. Как пояснила замначальника свердловского областного центра медпрофилактики Ольга Андриянова, правильнее называть вейпы электронными устройствами доставки никотина в организм. По ее словам, то, что сейчас законодательство никак не регулирует продажу и использование вейпов, существенная недоработка, однако, скорее всего, их приравняют к сигаретам, и парить «где хочу» уже будет нельзя. Андриянова высказалась резко против вейпов, хотя ее коллеги-врачи отметили, что какая-то польза от них может быть.

Как объяснил главный нарколог Свердловской области Олег Забродин, вейпы для человека, который хочет бросить курить сигареты, могут стать этаким «костылем». «Подчеркну – если мы говорим о взрослом человеке, который пытается бросить курить и использует вейп, то это меньшее из двух зол. Скажем, по сравнению с 30 сигаретами в день, это не так вредно. Но если мы говорим о детях, подростках, о знакомстве с курением, которое начинается с вейпов, то я это не приемлю. Пар, который вдыхают вейперы, вреден по химической структуре», – сказал эксперт.

Правда, по словам руководителя городского центра диагностики и лечения хронических обструктивных болезней легких Евгения Медведевского, и как элемент замещающей терапии вейпы не так уж хороши. «Это довольно идеалистическое представление о том, что человек переходит с сигарет на вейпы. На самом деле, около 30% курят и то и другое», – сказал Медведевский.

Как заметила Ольга Андриянова, единственная безусловная польза вейпов по сравнению с сигаретами – это отсутствие вреда для пассивных курильщиков. «Дым попадает непосредственно в дыхательные пути человека, который курит. Это единственный плюс их», – подчеркнула она.

Специалисты затруднились дать однозначную оценку тому, что вреднее – сигареты, кальяны или вейпы. «Все зависит от обстоятельств: имеет значение возраст курильщика, пол, длительность употребления. Если кальян 8 раз в день курить, а сигарету один – то понятно, что вреда от кальяна будет больше. Хотя в дыме сигареты больше всего вредных веществ – больше 3000 наименований. Понятно и то, что детям курение вреднее, чем взрослым. Но, например, сигарета гигиеничнее, чем кальян или вейп. Дети зубы-то чистят не каждый день, а эту штуку тем более. Вот она в кармане лежит, а они еще дают друг другу попробовать», – сказал главный нарколог области Олег Забродин.

Сложности с ранжированием вреда от курительных приспособлений, возможно, возникают из-за отсутствия статистики. По словам Евгения Медведевского, первые вейпы стали появляться за рубежом только в начале 2000-х. В России вовсе не проводилось исследований, которые доказывают вред или безвредность вейпов, а то, что проводится за рубежом, не дает полной картины для медиков. «С одной стороны, исследования показывают, что кратковременное употребление вейпов не дает существенного вреда здоровью. Но надо помнить, что в истории медицины было много случаев, когда замещающие вещи считались безвредными, а потом выяснялось, что это не так. Из последнего, о чем я читал, – группа исследователей обнаружила увеличение канцерогенов в моче вейперов. Также известно, что ароматизаторы, которые входят в состав жидкости для вейпов, могут провоцировать гиперсенситивный пневмонит, а глицерин и пропиленгликоль распадаются на формальдегид.

Добавим, что, по данным Ольги Андрияновой, сегодня в России курят 39% жителей страны. Из них 62% – это мужчин, но тенденция такова, что представители сильного пола все чаще бросают вредную привычку, а число женщин, которые подсаживаются на сигареты, растет. По ее словам, средний возраст закуривания – то есть тогда, когда люди пробуют первую сигарету, – сегодня составляет 13 лет.

Сколько сегодня в Свердловской области курильщиков, врачи точно не знают – к ним обращаются, как правило, уже тогда, когда человек чувствует негативные последствия для здоровья. Тем не менее, школы для желающих бросить курить в регионе востребованы. По словам Андрияновой, таких в области 84. Они работают с 2005 года, и за это время «учениками» стали больше шести тысяч человек. «Считается, что если 30% желающих бросить в течение года после обучения не курят, то это успех. У нас показатель – 39%», – пояснила она.

Как отметил Олег Забродин, главная проблема для курильщиков, которые хотят отказаться от вредной привычки, заключается в том, что никотин, как и кофеин, относится к психостимуляторам. «Почему человек курит и курит? Потому что при поступлении никотина у него возникает ложное ощущение работоспособности. Это психологическая зависимость», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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